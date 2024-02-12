سماع دوي انفجار بالمدينة السكنية قرب حقل العمر النفطي في دير الزور

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر محلية سورية، بسماع دوي انفجار داخل المدينة السكنية قرب حقل العمر النفطي شمال شرقي دير الزور، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.

وفي سياق آخر، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية".



الأرض تضيق أمام سكان غزة، حيث إن مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي القطاع غصت بالنازحين لتصبح واحدة من آخر المناطق المتبقية التي يفرون إليها خوفا من القصف الإسرائيلي المتواصل وبحثا عن أمان بات مفقودا.

ليس الموت من القصف ما يلاحقهم فقط، فالموت جوعا أو مرضا يتربص بهم، لا سيما الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء وحشية الاحتلال.