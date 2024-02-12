استقبال 52 رحلة طيران دولية تقل 10 آلاف سائح بالغردقة ومرسى علم

استقبلت مدينتا الغردقة ومرسى علم في مصر، اليوم الإثنين، 52 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 10 آلاف سائح، في إطار استمرارية تواصل الرحلات الجوية باتجاه مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر.

وقد أظهرت جداول الوصول للمطارين استقبال رحلات من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، فيما توقع الخبير السياحي سامح جمعة أن تشهد القرى والمنتجعات السياحية خلال العام الحالي نسب إشغال مرتفعة.

وبالرغم من التحديات التي تشهدها بعض دول الجوار، فإن الموسم السياحي الشتوي يظل يحقق أرقامًا جيدة، حيث يفضل السياح قضاء إجازاتهم في الوجهات السياحية الدافئة حول العالم.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، 10 آلاف سائح قادمين على متن 50 رحلة طيران، معظمهم من الإنجليز والألمان والروس، في حين يتوجه مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر بـ400 سائح يصلون على متن رحلتين من بولندا وإيطاليا.

وتأتي هذه الوفود ضمن إجمالي 23 ألف سائح أجنبي يتوجهون إلى المدينتين خلال الأسبوع الحالي، على متن 115 رحلة طيران، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة السياح والمجتمع المحلي.