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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق مكافحة الجراد في حلايب وشلاتين تواصل جهودها لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في سبيل حماية المزارعين والمحاصيل الزراعية، تواصلت فرق مكافحة الجراد في مناطق حلايب وشلاتين وابورماد للأسبوع الثالث على التوالي، جهودها الحثيثة لمواجهة تحدي انتشار أسراب الجراد الصحراوي.

وقد شملت الجهود تعاونًا فعّالًا مع مجموعات من محافظتي قنا وأسوان، تحت إشراف وزارة الزراعة، تستمر عمليات المسح والاستكشاف اليومية في جميع المناطق الحدودية المعرضة لخطر الجراد، من خلال تكثيف الجهود ونشر اللجان والفرق المختصة في الإدارة العامة لمكافحة الجراد بالمناطق الحدودية، سواء في الصحراء الجنوبية الشرقية أو على سواحل البحر الأحمر.

وفي سياق الجهود المبذولة، يتم رصد وتتبع تجمعات الجراد بشكل دقيق، مع اتخاذ التدابير الفورية لمكافحتها ومنع انتشارها قبل وصولها إلى المزارع والأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

من الجدير بالذكر أن مصر مجهزة بـ 55 قاعدة لمكافحة الجراد، تشمل 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية، مزودة بالعمالة المدربة والمواد اللازمة لمواجهة هذا التحدي.

وتستمر فرق المكافحة في أداء مهامها بجدية خلال فترة النهار، بينما تنطلق عمليات المكافحة الفعالة ليلاً، ممتدة من منطقة حلايب جنوبًا وحتى مشارف مدينة مرسى علم.

وفي تطور إيجابي، أكدت المصادر أن الوضع تحت السيطرة، وتم القضاء على معظم أسراب الجراد الصحراوي القادمة من السودان، التي ازدادت هذا العام نتيجة الظروف الاستثنائية في الجانب السوداني. وتبقى فقط أعداد قليلة تتعامل معها فرق المكافحة بفعالية وسرعة.

بهذه الجهود المشتركة والمتواصلة، تعزز مصر استعداداتها وقدرتها على التصدي لتحديات انتشار الجراد، مما يسهم في حماية القطاع الزراعي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للبلاد.

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