رئيس غارب يتفقد أعمال الرصف والتجهيز في مختلف أحياء المدينة

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة غارب، صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال الرصف والتجهيز في مختلف أحياء المدينة، حيث كانت أبرز المحطات التي زارها هي مناطق عمارات الـ168 والـ253.

بدأت الجولة بتفقد عمليات تركيب البردورات في شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية، حيث يتم استكمال إنشاء ساحات الانتظار وغرف صرف المطر، وتجهيز المنطقة للرصف، بما يضمن توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ثم انتقل نديم إلى منطقة عمارات الـ253 حيث تفقد تجهيز وتمهيد الشوارع بمادة MC، استعدادًا لبدء عملية فرد الطبقة الأسفلتية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات في جميع مراحل العمل.

وفي الختام، تفقد نديم أعمال الرصف في منطقة الشباب وتم فرد الطبقة الأسفلتية في شوارع تقسيم الشباب، حيث أكد على ضرورة الانتهاء السريع من الأعمال بجودة عالية وفقاً للجدول الزمني المحدد لخطة الرصف.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود الإدارة المحلية لتحسين البنية التحتية وتوفير طرق آمنة وسلسة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية في مدينة غارب.