عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس غارب يتفقد أعمال الرصف والتجهيز في مختلف أحياء المدينة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة غارب، صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال الرصف والتجهيز في مختلف أحياء المدينة، حيث كانت أبرز المحطات التي زارها هي مناطق عمارات الـ168 والـ253.

بدأت الجولة بتفقد عمليات تركيب البردورات في شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية، حيث يتم استكمال إنشاء ساحات الانتظار وغرف صرف المطر، وتجهيز المنطقة للرصف، بما يضمن توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ثم انتقل نديم إلى منطقة عمارات الـ253 حيث تفقد تجهيز وتمهيد الشوارع بمادة MC، استعدادًا لبدء عملية فرد الطبقة الأسفلتية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات في جميع مراحل العمل.

وفي الختام، تفقد نديم أعمال الرصف في منطقة الشباب وتم فرد الطبقة الأسفلتية في شوارع تقسيم الشباب، حيث أكد على ضرورة الانتهاء السريع من الأعمال بجودة عالية وفقاً للجدول الزمني المحدد لخطة الرصف.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود الإدارة المحلية لتحسين البنية التحتية وتوفير طرق آمنة وسلسة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية في مدينة غارب.

احتياجات المواطنين تحسين البنية التحتية رئيس غارب اخبار راس غارب الغردقة راس غارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

سقوط تشكيل عصابي جمعوا خام الذهب من التنقيب غير الشرعى في البحر الأحمر

استقبال 18 ألف سائح على متن 88 رحلة طيران دولية بالغردقة ومرسى علم

انتهاء مهلة التقديم لعروض المزايدة على استغلال الذهب بالبحر الأحمر

رئيس مدينة فلفلة يتفقد حلقة السمك وأعمال إنشاء السور بالبحر الأحمر

نجاح كبير في اليوم الأول للقافلة الطبية بمركز التأهيل الشامل بالقصير

رئيس مدينة رأس غارب يواصل اللقاءات الدورية مع المواطنين ويسعى لتلبية مطالبهم

رئيس مدينة رأس غارب يُضيء شوارع منطقة الصحراوية بالكهرباء

ظهور القرش الحوتي "بهلول" يضفي البهجة على السائحين أمام سواحل الغردقة

ترشيحاتنا

الزراعة: إعطاء أكثر من 1.3 مليون جرعة ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

حزب الله يستهدف موقعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

مفيش احترام .. رد الموسيقيين على ضرب زياد ظاظا

الحكومة: معرض الكتاب حقق أرقاما قياسية في أعداد الزوار ودور النشر وحجم المبيعات

عاجل.. الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن غارتين على أهداف حوثية في اليمن

قرار قضائي عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق العلاج والوقاية من التهابات المثانة

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ