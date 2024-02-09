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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار جديد يحظر صيد الجر والشانشولا في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في خطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن تنفيذ قرار جديد يحظر تماماً ممارسة أنشطة صيد الجر والشانشولا في مناطق البحر الأحمر باستثناء خليج السويس شمال شعاب الأشرفي.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تمثل صيد الجر والشانشولا من بين الأنشطة التي تشكل تهديداً للمخزون السمكي ولبيئة الشعاب المرجانية. وتأتي هذه الخطوة أيضاً استجابةً لتوصيات اللجنة العلمية المختصة بأسباب هجمات أسماك القرش على السائحين.

وفيما يتعلق بتنفيذ القرار، فإن المادة الثانية تنص على حظر تراكي كافة مراكب الشانشولا في مناطق البحر الأحمر، باستثناء الميناء السياحي للغردقة لأغراض التموين وإفراغ المصيد على رصيف الميناء، وذلك لحين تأمين ميناء لتراكي هذه المراكب في منطقة رأس غارب.

وتنص المادة الثالثة على إيقاف المراكب المخالفة عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وفي ختام القرار، تشدد المادة الرابعة على جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار وإبلاغه لجميع جهات الاختصاص، بهدف مواجهة المخالفات البيئية وحماية الموارد الطبيعية البحرية.

يُشير القرار إلى التزام الدولة بتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها، وتأكيد الالتزام بتنفيذ السياسات البيئية المستدامة للحفاظ على تراثنا البحري وتأمين مستقبل أجيالنا القادمة.

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