"مسجد الميناء الكبير في الغردقة".. وجهة دينية وسياحية تستحوذ على اهتمام الزوار العالميين

عند ميناء الغردقة البحري، يتوسط شاطئ البحر بكل رونقه مسجد الميناء الكبير، معلم ديني وسياحي يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. افتتح المسجد أبوابه كأول معلم ديني سياحي في الغردقة، ومنذ ذلك الحين أصبح وجهة للآلاف يومياً، يتوافدون ليستمتعوا بجمال معالمه ويستمعوا للمحاضرات الدينية المقدمة بمختلف اللغات.

بمساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع، يتسع المسجد لحوالي 10 آلاف مصلٍ، موزعين بين قاعات الصلاة والمحاضرات والفعاليات الدينية.

وتزيّن المسجد مئذنتين شاهقتين ترتفعان في سماء الغردقة، و25 قبة تضفي جمالاً على تصميمه المعماري.

يُعد مركز الدعوة الإسلامية الملحق بالمسجد نافذة لتعريف السياح بقيم الإسلام وأخلاقياته السامية، حيث يُقدم المركز مكتبة متنقلة تضم العديد من الكتب الدينية بمختلف اللغات، إلى جانب كتيبات مجانية تُوزّع على الزوار.

كما يحتوي المركز على شاشات عرض وصالة كبيرة لاستقبال الضيوف وتقديم الدروس والمحاضرات.

تعتبر زيارة معالم المسجد جزءاً أساسياً من برامج السياحة في الغردقة، حيث يتم تضمينها في جداول الزيارات السياحية للمسافرين من مختلف الشركات. ويُلاحظ أن الزوار يترددون بشكل خاص على المسجد لاستكشاف جمال تصميمه المعماري الذي يلفت الأنظار.

بني المسجد خلال فترة تجاوزت الخمس سنوات، وقد احتل مكانته كواحد من أبرز المعالم السياحية الدينية في الغردقة، مسجّلاً إقبالاً متزايداً من الزوار السياح الذين يتوافدون ليشاهدوا جماله ويستمتعوا بروح السكينة والتأمل داخل جدرانه.