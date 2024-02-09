ميني إيجيبت بارك..متحف بخليج مكادي يُضفي سحر التاريخ المصري على ساحل البحر الأحمر|شاهد

متحف "ميني إيجيبت بارك" في مدينة سفاجا الساحلية، وجهة سياحية فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وعراقة التاريخ المصري. يتميز هذا المتحف بأنه أول متحف مفتوح في مصر يضم 55 مجسمًا مصغرًا لأشهر المعالم السياحية والأثرية في مصر.

تمتد مساحة المتحف لأكثر من 3 كيلومترات، ما يجعله معلمًا سياحيًا استثنائيًا يتيح للزوار فرصة استكشاف أبرز المعالم والآثار المصرية دون الحاجة إلى الانتقال بين مدن مختلفة.

فمن الأهرامات الشهيرة في الجيزة، إلى معبد الكرنك الرائع في الأقصر، وصولاً إلى قصر المنتزه الفخم في الإسكندرية، يمكن للزوار الاستمتاع برحلة تاريخية فريدة خلال ساعتين فقط.

يحرص المتحف على تقديم تجربة ممتعة وتعليمية للزوار، حيث يتضمن دليلًا يمكنهم من الاطلاع على المعالم المفضلة لديهم بسهولة، بالإضافة إلى شروحات تعريفية لكل معلم بأربع لغات مختلفة، منها العربية والإنجليزية والروسية والألمانية.

تمت صياغة المجسمات باستخدام مواد متنوعة تعكس التراث والتاريخ المصري، مما يضفي على المتحف جاذبية خاصة للزوار. ويضم المتحف أيضًا مسطحات مائية وبحيرات تمثل معالم مائية هامة في مصر، مثل قناة السويس والبحر الأحمر.

رحب الزوار بفكرة المتحف بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بالجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع الرائع الذي يعزز السياحة في مصر ويتيح للزوار فرصة استكشاف التراث الثقافي المصري بسهولة ويسر.

يعتبر متحف "ميني إيجيبت بارك" إضافة قيمة للمشهد السياحي في مصر، ويمثل وجهة سياحية استثنائية تستحق الزيارة للاستمتاع بجمال وتاريخ مصر العريق.