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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل عامل بمخبز بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت النيابة العامة إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل عامل في مخبز بمنطقة الأحياء بالغردقة، نتيجة وجود خلافات مالية بينهما.

في تفاصيل الواقعة، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر ملابسات حادثة مقتل العامل بالمخبز، وضبط المتهمين بعد فور وقوع الجريمة.

 تلقى مركز شرطة ثان الغردقة بلاغاً من أحد المستشفيات، بوصول عامل بالمخبز مصاباً بجرح نافذ في الصدر، حيث فارق الحياة فور وصوله.

 

وبعد التحقيق، اتضح أن هناك مشادة كلامية ومشاجرة نشبت بين شقيق المجني عليه وعاملين آخرين في المخبز، بسبب خلافات مالية، انتهت بتعرض المتوفى للطعن بسكين من قبل أحد الشقيقين، ما تسبب في وفاته.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للمحاكمة، في إطار التصدي للجرائم وتطبيق العدالة.

امن البحر الاحمر محكمة الجنايات مديرية امن البحر الاحمر البحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية

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