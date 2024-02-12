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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي للنواب : دعيت عليكم ضيعتم صوتى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب  قائلا فى بداية الجلسة العامة :حرام عليكم ضيعتوا صوتى ،اناقعدت ادعى عليكم ..ورد أحد النواب قائلا:"ألف سلامه".

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: لا  انا بدعيلكم.

وصوت المجلس فى بداية الجلسة على رفض المقترح  المقدم من عدد من النواب بشان إضافة مراكز الشباب للمادة 28من مشروع القانون.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد قائلا :بعد المراجعة يصعب إضافة المسنين لمراكز الشباب ،لأنها تخاطب فئة الشباب وبالتالي سيتم الابقاء على النص كما هو .
وتنص المادة :
تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة للتنفيذ

المستشار الدكتور حنفى جبالى ي رئيس مجلس النواب مجلس النواب مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجلسة العامة

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