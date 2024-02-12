حقيقة إهانة رجل شرطة لسيدة أثناء تحرير محضر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد رجال الشرطة بالقاهرة بالاستيلاء على هاتفها المحمول وإهانتها حال قيامها بتحرير محضر ضد مؤجر المنزل محل سكنها.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 31/10/2023 تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بوجود نزاع على شقة كائنة بدائرة القسم وبالإنتقال والفحص تم التقابل (مُؤجر الشقة) و (الشاكية "مستأجرة الشقة")..

وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب رغبة الأول إنهاء العلاقة الإيجارية مع الشاكية بسبب تضرر سكان العقار منها وإتفقا على فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وتم اتخاذ الإجراءات فى الإطار القانونى.