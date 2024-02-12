التعليم تعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المدارس

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) تحت شعار (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى) للعام الدراسي 2023 / 2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية نظم المسابقة القومية لدورى المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية)، موضحا أن المسابقة تهدف لتعزيز القدرات القيادية والادارية لدى الطلاب، وتشجيع الطلاب على التفكير الابداعى والعمل الجماعى، والتأكيد على بناء الشخصية المصرية الواعية بالمستحدثات التكنولوجية، واستثمار وتوجيه الطلاب نحو الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعى، وتوظيف البرامج والمشروعات والمبادرات نحو تنمية السلوكيات الايجابية بما يدعم الهوية الوطنية، واكساب الطلاب بالمفاهيم والمهارات التى تساعدهم على الوعى بالذكاء الاصطناعى.

وأضاف موسى أن معايير المسابقة هي حضور ( 5 ) طلاب كحد أدني علي أن يكون من بينهم الأمين والأمين المساعد للمشاركة في المسابقة، وأن يكون المشاركين أعضاء المكتب التنفيذى فقط، وأن تكون الأنشطة وتنفيذها من خلال العمل ضمن فريق، والمبادرة الخاصة بالمكتب التنفيذى فى ضوء الموضوع المحورى الذي يعبر عن احتياجاتهم، وأن يكون تنفيذ الأنشطة والمبادارات من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية، والبرامج والأنشطة المقدمة التي تقابل احتياجات الفئات الخاصة وطلاب الدمج.

وأشار الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية إلى أن تنفيذ المسابقة تم من خلال خمس قطاعات بمختلف المحافظات.

وقد أعلن الرائد العام للاتحاد الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة القن الابتدائية المشتركة بادارة سيدى سالم بمديرية كفر الشيخ التعليمية، وبالمركز الثاني فازت مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بادارة قويسنا بمديرية المنوفية، كما فازت بالمركز الثالث مدرسة أولاد نصير الابتدائية الجديدة بادارة سوهاج بمديرية سوهاج ، وحصلت على المركز الرابع مدرسة دياسط الابتدائية بادارة طلخا بمديرية الدقهلية، وحصلت مدرسة أحمد عرابى بادارة العريش بمديرية شمال سيناء على المركز الخامس.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فاز فيها بالمركز الأول مدرسة 25 يناير الرسمية لغات ادارة المعصرة بمديرية القاهرة التعليمية، وفازت بالمركز الثاني مدرسة محمد جمال رفعت الإعدادية بنات، بإدارة ديرب نجم بمديرية الشرقية، وفازت مدرسة منير الجمال الرسمية لغات بإدارة المنتزة أول بمديرية الاسكندرية بالمركز الثالث، أما مدرسة محمد سلامة بنات بإدارة الهرم بمديرية الجيزة فقد حصلت على المركز الرابع، كما فازت مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين بإدارة سوهاج بمديرية سوهاج بالمركز الخامس.

كما أعلن موسى الفائزين في المرحلة الثانوية، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة بهتيم الرسمية لغات بادارة شرق شبرا بمديرية القليوبية، أما المركز الثانى فقد حصلت عليه مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات ادارة كوم أمبو بمديرية أسوان، وفازت بالمركز الثالث مدرسة ناصر العسكرية بنين بادارة أسيوط بمديرية أسيوط، وفازت مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بادارة الزرقا بمديرية دمياط على المركز الرابع، وفازت مدرسة فوة الثانوية المشتركة بإدارة فوة بمديرية كفر الشيخ على المركز الخامس.