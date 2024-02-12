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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير شركة أدوية يستولى على عقاقير بـ28 مليون جنيه | تفاصيل

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقاً - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها فقام بالإستيلاء على عقاقير طبية بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وفى سبيل عدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد بيع تلك العقاقير لها . 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاستيلاء علي المال العام الأموال العامة الجريمة المنظمة العقاقير الطبية جرائم الاختلاس

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