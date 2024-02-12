400 طن دقيق وأرز .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن من ضبط القائمين على إدارة (مخازن غير مرخصة) بنطاق محافظات (البحيرة - الشرقية – الإسكندرية – القليوبية – الإسماعيلية - المنيا) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهم على كميات قدرها (317 طن أرز – 107 طن دقيق – 544 أعلاف حيوانية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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