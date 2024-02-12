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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات خام بالملايين .. الداخلية تداهم مكبسين لتصنيع الحشيش بالإسماعيلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن (الإسماعيلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

ونحجت الحملات فى ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "خام مُعد للتصنيع" وزنت 100 كيلو جرام - مكبس لتصنيع مخدر الحشيش بمشتملاته - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سيارة ملاكى). 

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة فايد.. وبحوزته (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- "مكبس لتصنيع مخدر الحشيش- ماكينة لحام كهربائى، ميزان حساس).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه تقريباً)

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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