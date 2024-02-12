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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة ورفع إشغالات مكبرة بشوارع قرى وأحياء محافظة الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن المحافظة تُولي إهتماماً بالغاً بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للإرتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

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محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام في استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخطة المتكاملة الخدمات أعمال النظافة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة الوحدات المحلية الميادين الرئيسية النظافة والتجميل حملات النظافة

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