موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة يوفنتوس وأودينيزي مساء اليوم الاثنين على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر (الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية)، وتنقل المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي - بريمر - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش.

خط الهجوم: يلدز - فلاهوفيتش.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بينما يقع أودينيزي في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى الفريقان لنتائج إيجابية من أجل أهداف مختلفة في الموسم الحالي.