بالصلصة والحساء.. نشطاء البيئة يهاجمون لوحة مونيه الشهيرة

قام نشطاء البيئة بعمل هجوم على لوحة للرسام الانطباعي الفرنسي كلود مونيه في واقعة جديدة تعود لمجموعة نشطاء تدعى "ريبوست أليمنتير" ومعناها الرد الغذائي.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” حدث هذا الاعتداء في متحف الفنون الجميلة في مدينة ليون الفرنسية. وتم استهداف لوحة مونيه "الربيع" المعروفة أيضًا باسم "القارئة"، التي رسمها في عام 1872، وتصور امرأة شابة تقرأ كتابًا في حقل.

أفاد المتحف بأن اللوحة كانت محمية بغطاء زجاجي. وأكدت المجموعة في تغريدة على تويتر أنها قامت بهذا الهجوم تعبيرًا عن مطالبها باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ والزراعة المستدامة. وردد النشطاء شعار "هذا الربيع سيكون الأخير إذا لم نتصرف!".

تم اعتقال النشطاء من قبل الشرطة الفرنسية، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنهما قد قاما بحادث مماثل قبل أسبوعين، حين قاموا برمي حساء اليقطين على لوحة "موناليزا" ليوناردو دا فينشي في متحف اللوفر في باريس.

أدان رئيس بلدية ليون، جريجوري دوسيه، النشطاء على هجومهم على اللوحة، ولكنه أضاف أن مخاوفهم مشروعة.

تتزايد حالات الاعتداء على الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة من قبل نشطاء البيئة وحركات الاحتجاج، حيث يرون أن الفن يمكن أن يكون وسيلة لإيصال رسائلهم والتعبير عن استياءهم من تدمير البيئة وتغير المناخ.