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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حذف اسم موشي ديان من لوحة أثرية مصرية مستردة من إسرائيل

اثار
اثار

بناء على طلب المؤرخ والمحاضر الدولي دكتور بسام الشماع بحذف اسم لص الآثار  موشي ديان  من اللوحة الإرشادية المستردة من إسرائيل قامت وزارة الآثار المصرية باستجابة سريعة بحذف هذا الاسم .

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واشاد الشماع بسرعة استجابة وزارة الاثار لهذا الطلب حيث تم استرداد مجموعة شواهد القبور البالغ عددها أربعة شواهد مع الآثار المستردة من إسرائيل بنهاية ديسمبر 1994 م ، ومن ضمن هذه المجموعة الأثرية التي احتفظ بها موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي  داخل منزله وتتضمن المجموعة ايضا مجموعة من الأقنعة الملونة والحلي والعقود والأساور .


وتم اكتشاف مجموعة شواهد القبور حجر بحري ترسي (كلسى) في منطقة تل العوينات بشمال سيناء ويقع التل شمال "قرية مزار" الان علي ساحل بحيرة البردويل ، شرق طريق القنطرة العريش ،ويحيط بالتل البقايا الأثرية لمباني ومقابر مبنية بالطوب اللبن والأحجار الكلسية ترجع للفترة البطلمية والرومانية .


ووصفت هذه الشواهد بأنها عبارة عن أربعة شواهد قبور جنائزية مستطيلة الشكل ، بشكل آدمي محور وعليها بالنحت الغائر كتابات باللغة اليونانية القديمة وترجمتها " ارقدي يا روح المتوفي بسلام لا يوجد احد خالد " وعليه ايضا نحت غائر لشكل الصليب اليوناني والصليب القبطي ومونجرام السيد المسيح وتلك الفترة من النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي إليّ النصف الأول من القرن الرابع الميلادي.

موشي ديان الاثار المصرية

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