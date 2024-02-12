مخدرات وسلاح.. الداخلية تداهم أوكار العناصر الاجرامية في 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الأسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين( لـ 2 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (823) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة 4 متهمين ("لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة متهمان كما تم ضبط عدد (5) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم ( 5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.