ابني كان غلبان..والد حسن يروي تفاصيل العثور على جثمان نجله بطريق الشروق

كشف والد الشاب حسن لصدي البلد ، تفاصيل العثور على جثمان نجله بطريق الشروق في محافظة القاهرة ، و جسده أثار إصابة بكسور و نزيف داخلي

وقال والد حسن، إن نجله كان يعمل صنايعي باليومية، وكان هو العائل الوحيد لأسرته، موضحًا أنه كان يعمل بائع خضروات على دراجة بخارية " تروسيكل "، مضيفا: ابني كان شغال صنايعي، وبعت بيتي وأشتريتله تروسيكل أشتغل عليه في بيع الخضار.

و استطرد والد حسن: ابني كان زي أي شاب عايز يريح أبوه ويشتغل، قالي هشتغل وأصرف عليك يابا وأصرف على أخواتي البنات وأجهزهم، كان ولد وحيد على بنات عايز حق ابني و قلبي مكسور.

وأكد والد حسن، أن ابنه لم يحالفه الحظ في بيع الخضروات واتجه لمهنة أخرى، لافتًا إلى أن نجله اتجه بعد ذلك للعمل في الخردة والمخلفات الكرتونية بمدينة الشروق، قائلًا: خسر في شغل الخضار قالي هشتغل في الخردة وأجمع الكراتين من أصحاب السوبر ماركت وهبيعها، وكان بيشتغل في الشروق.

و وأضاف والد المجني عليه أن نجله حسن قبل الواقعة بحوالي 3 أيام قال له إنه تعرف على أحد الشباب وأخذه للعمل معه في جمع الكرتون، وعندما سأل نجله عن أخلاق تلك الشاب أكد له نجله أنه شاب ذو أخلاق ويبحث عن عمل لتدهور حالته المادية، قائلًا: قالي ده غلبان يا بابا وزينا بيدور على أكل عيشه.

و حكي والد حسن أنه يوم الواقعة أجرى مكالمة هاتفية مع نجله بعد تأخره عن موعد عودته للمنزل أكد له نجله أنه مازال في العمل وسينتهي من العمل في تمام الساعة الـ 5 صباحًا، قائلًا: اتصلت بابني الساعة 4 الفجر قالي ساعة وهاجي وبعدها تليفونه أتقفل ولقينا المباحث بتتصل بينا، وعرفنا أن ابني مات، وإسلام الولد اللي شغال معاه وهما مروحين ضربه وخد منه فلوسه والتروسيكل وسابه وهرب.. طب ابني مات إزاي، إزاي ده كان بيجري علينا.