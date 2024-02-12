عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابني كان غلبان..والد حسن يروي تفاصيل العثور على جثمان نجله بطريق الشروق

والد حسن ضحية الشروق
والد حسن ضحية الشروق

كشف والد الشاب حسن لصدي البلد ، تفاصيل العثور على جثمان نجله بطريق الشروق في محافظة القاهرة ، و جسده أثار إصابة بكسور و نزيف داخلي

وقال والد حسن، إن نجله كان يعمل صنايعي باليومية، وكان هو العائل الوحيد لأسرته، موضحًا أنه كان يعمل بائع خضروات على دراجة بخارية " تروسيكل "، مضيفا: ابني كان شغال صنايعي، وبعت بيتي وأشتريتله تروسيكل أشتغل عليه في بيع الخضار.

و استطرد  والد حسن: ابني كان زي أي شاب عايز يريح أبوه ويشتغل، قالي هشتغل وأصرف عليك يابا وأصرف على أخواتي البنات وأجهزهم، كان ولد وحيد على بنات  عايز حق ابني و قلبي مكسور.

وأكد والد حسن، أن ابنه  لم يحالفه الحظ  في بيع الخضروات واتجه لمهنة أخرى، لافتًا إلى أن نجله اتجه بعد ذلك للعمل في الخردة والمخلفات الكرتونية بمدينة الشروق، قائلًا: خسر في شغل الخضار قالي هشتغل في الخردة وأجمع الكراتين من أصحاب السوبر ماركت وهبيعها، وكان بيشتغل في الشروق.

و وأضاف والد المجني عليه أن نجله حسن قبل الواقعة بحوالي   3 أيام قال له إنه تعرف على أحد الشباب وأخذه للعمل معه في جمع الكرتون، وعندما سأل نجله عن أخلاق تلك الشاب أكد له نجله أنه شاب ذو أخلاق ويبحث عن عمل لتدهور حالته المادية، قائلًا: قالي ده غلبان يا بابا وزينا بيدور على أكل عيشه.

و حكي  والد حسن أنه يوم الواقعة أجرى مكالمة هاتفية مع نجله بعد تأخره عن موعد عودته للمنزل أكد له نجله أنه مازال في العمل وسينتهي من العمل في تمام الساعة الـ 5 صباحًا، قائلًا: اتصلت بابني الساعة 4 الفجر قالي ساعة وهاجي وبعدها تليفونه أتقفل ولقينا المباحث بتتصل بينا، وعرفنا أن ابني مات، وإسلام الولد اللي شغال معاه وهما مروحين ضربه وخد منه فلوسه والتروسيكل وسابه وهرب.. طب ابني مات إزاي، إزاي ده كان بيجري علينا.

IMG-20240212-WA0032
IMG-20240212-WA0032

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام قمة الحكومات في دبي

‏رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. اعرف السبب

النواب يوافق على زيادة فترة قسط التأمينات لـ20 عاما بدلا من 15

محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف- 35 لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

بعد الهجوم عليها.. شاهد ملابس تاليا ابنة تامر حسني

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ