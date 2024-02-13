عن الكيك.. حكاية إعلان في الشوارع وعلاقة حمدي الوزير بالمنتج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من اعلان انتشر في عدد من شوارع القاهرة تحت عنوان “ ليك في الكيك” واحتوى على صورة للفنان حمدي الوزير من احد افلامه في التسعينات .

اعلان ليك في الكيك وصورة حمدي الوزير

اثار اعلان ليك في الكيك حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره الرواد به احياء للتحرش باعتبار صورة حمدي الوزير الشهيرة بالغمزة اشارة للتحرش .

رد حمدي الوزير على الرواد من خلال مداخلة هاتفيه على احد البرامج قائلا:"فيه ناس مرضى نفسيين، والصورة الموجودة بالإعلان لا علاقة لها بالتحرش".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.