اتحاد طلاب آداب عين شمس يشارك في برنامج العباقرة

شارك ٤٤ طالب وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس في برنامج العباقرة، والذي سوف يبث خلال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة القاهرة والناس .

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية أ. د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، أ. د حنان كامل متولي عميد كلية الآداب ، وإشراف أ. د محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق أ. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب بالكلية

يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلاب على المعرفة والثقافة، وكذلك يساهم في تطوير التعليم، وقد تم عرض البرنامج أكثر من ٣٢ موسم وأكثر من ١٠٠٠ حلقة ، واستطاع تحقيق نجاح ضخم وكبير، وكذلك حصل على عدة جوائز منها برونزية "إيفي اوردز"العالمية عام ٢٠١٩ ،يقوم بتقديم البرنامج الروائي عصام يوسف.