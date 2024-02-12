خبير بـ«الفضاء الألمانية»: توغل الإنسان في القمر محل بحث العلماء حاليا

تحدث المهندس أحمد فريد، خبير في وكالة الفضاء الألمانية، عن مشروع «ناسا» الطموح، قائلا إن مسألة توغل الإنسان في الكواكب الأخرى أو على القمر ما يبحث عنه العلم ويتم العمل عليه حاليا، وبناء عليه يجرى العمل على إقامة قواعد بشرية على القمر، مشيرا إلى أن أول هبوط على القمر كان خلال الحرب البادرة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، لذلك كان الغرض وراء الهبوط على القمر هي إثبات الذات والقوى التكنولوجية، وليس لأمر علمي.

وأضاف «فريد»، خلال حوراه عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد السوفيتي أول ذهب إلى الفضاء، متابعا: «هبوط الإنسان على القمر حاليا يرجع لأسباب علمية وليس مجرد التنافس كما حدث من قبل خلال الحرب البادرة، إذ يجرى الآن العمل على توصيل وتدشين قاعدة في القمر، بغرض جعل القمر محطة ترانزيت من الأرض للمريخ».

وتابع، أن مدة الرحلة من الأرض للقمر تستغرق عدة أيام، وليست شهور مثل رحلة من الأرض إلى المريخ، مشيرا إلى أنه وكالة «ناسا» تضع خطة كاملة لإطلاق المفاعل النووي لتوليد الكهرباء على القمر.