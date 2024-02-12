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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصرع لاعب كرة صعقًا خلال مباراة بإندونيسيا | فيديو

صدى البلد

توفي لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 35 عامًا من سوبانج، إندونيسيا، بشكل مأساوي بعد أن صعقه البرق أثناء مباراة. 

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أصيب اللاعب أثناء مباراة ودية بين فريقي 2 FLO FC Bandung و FBI Subang على ملعب Siliwangi في باندونغ، جاوة الغربية، ما أصاب زملائه في الفريق والمشجعين الحاضرين بحالة من الصدمة.

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية PRFM News أن الرجل كان لا يزال يتنفس عند نقله إلى المستشفى، لكنه توفي للأسف بعد ذلك بفترة وجيزة، وتعتبر  هذه هي المرة الثانية خلال عام يضرب فيها البرق لاعب كرة قدم إندونيسي.

 وكان أصيب لاعب شاب في بوجونيجورو، جاوة الشرقية، بسكتة قلبية بعد أن صعقه البرق خلال بطولة Soeratin تحت 13 عامًا في عام 2023.

 

 وتم إنقاذه من الملعب ونقله إلى مستشفى ابن سينا في بوجونيجورو لتلقي العلاج، ولحسن الحظ، استعاد وعيه بعد حوالي 20 دقيقة بفضل المساعدة الطبية.

 

وفي حين أن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية، إلا أنه قبل أكثر من 25 عامًا، لقي فريق كرة قدم كامل مصرعه بسبب البرق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكثر 10 أماكن خطورة في العالم من حيث متوسط ضربات البرق سنويًا.

 

ففي حدث مأساوي يعود إلى أكتوبر 1998، قُتل فريق كرة قدم كامل بسبب ضربة برق أثناء مباراة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان فريق بينا تشادي يتعادل 1-1 مع ضيفه باسانجا في مقاطعة كاساي عندما أطلق البرق غضبه.

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