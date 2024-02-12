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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكية تعاني من نزيف دماغي بعد اعتقالها مخمورة

صدى البلد

تقدمت امرأة أمريكية بدعوى قضائية ضد شرطة مقاطعة ثورستون في واشنطن، بعد أن أدى اعتقالها الخاطئ بتهمة السكر وعدم توفير المساعدة الطبية اللازمة لها إلى إصابتها الدائمة بعجز شديد في المخ.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تدعي الدعوى أن نيكول مكلور البالغة من العمر 38 عامًا في ذلك الوقت، كانت تعاني من صداع ودوار شديدين أثناء قيادتها للسيارة في 22 مارس 2022، ما دفعها لمغادرة عملها مبكرًا. 

 

أثناء عودتها للمنزل، حاول شرطي المرور جوناثان بارنز إيقافها بعد ملاحظته لبطء سرعتها وانحرافها عن مسارها.

 

 لكن نيكول لم تستجب له وتابعت القيادة حتى اصطدمت سيارتها بدوار، ما أدى إلى تعطلها.

 

يظهر مقطع فيديو مسجل بكاميرا لوحة القيادة، اندفاع الضابط بارنز نحو السيارة وهو يوجه مسدسه نحو نيكول، ويصرخ عليها ليخرج من السيارة.

 اتهمها بعدم الاستجابة لأوامره بإلقاء مفاتيح السيارة، وادعى في التسجيل "إنها تحاول استخدام هذه المفاتيح كسلاح."

 

كما افترض الضابط أنها كانت تحت تأثير الكحول أو المخدرات. يُظهر الفيديو كذلك قيامه بضربها فوق غطاء محرك سيارته أثناء سؤاله لها: "متى آخر مرة استخدمتِ الميثامفيتامين؟ متى آخر مرة استخدمتِ الهيروين؟"

 

أجابت نيكول: "لم أفعل ... لا أفعل. أنا في حيرة. أعتقد أنني متعبة."

قام الضابط بارنز بتكبيل نيكول واعتقالها بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات والتهرب من الاعتقال، لكنه لم يجرِ أي اختبارات مخدرات أو كحول في مكان الحادث، بحسب ما ورد في الدعوى القضائية.

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