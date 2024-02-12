"الشباب والرياضة" تطلق المرحلة الرابعة من ملتقى البرنامج القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادي لتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة" لزيادة وعي وتمكين الفتيات، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تم إطلاق هذه الفعاليات من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تستمر حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 200 فتاة من 27 محافظة، للمرحلة العمرية (13 - 18) سنة.



وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي أهمية البرنامج القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة" تحت قرينة الرئيس ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.



وقال إن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء وتأثيرهن بشتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.



وأوضح اهتمام الوزارة بتنفيذ مشروعات وأنشطة في جميع المحافظات داخل المنشآت الشبابية والرياضية لنشر القيم الإيجابية والإنسانية بين أوساط الشباب والنشء في ضوء استراتيجية بناء الإنسان ومنها برنامج "ريحانة".



وتابع "أننا نرى أندية الفتاة في مراكز الشباب تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قرى ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونرى فتيات مصر يمثلن النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية".



ولفت إلى أن فكرة برنامج "ريحانة" تتبلور في صقل مهارات الفتيات لتمكينهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أية صعوبات، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً بالتعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.



وحول جهود الوزارة في تمكين المرأة، قال "لا تتوان وزارة الرياضة بالتعاون مع الشركاء المعنيين من وزارات وهيئات وطنية، ومنظمات أممية والمجتمع المدني عن بذل أي جهد؛ سعيًا لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي ذلك في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها، فالمرأة هي كل المجتمع".



ويتضمن برنامج "ريحانة" مجموعة من الورش التدريبة من خلال متطوعي المبادرة شبابية فريق "أثر" وهم شركاء مع ريحانة منذ عام 2019، لعرض فكرة البرنامج وتيسير وصول الهدف منه للفتيات، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية.