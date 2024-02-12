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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تغرم 6 مؤسسات مالية لمخالفات منذ 2017| تفاصيل

سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات، عقوبات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 170 ألف درهم على 6 مؤسسات مالية، وذلك لمخالفتها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك بخصوص إعداد التقارير المالية لعام 2017.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”،  تحكم معايير الإبلاغ المشترك عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والضرائب وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية الدولية، كما تحدد نطاق المعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية جمعها والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها تلك المؤسسات المالية. و تم تطوير معايير الإبلاغ المشترك من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تأسيسها في دولة الإمارات في عام 2017.

و جاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نظراً لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة، الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة، الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، وتقديم تقرير المعلومات السنوي المطلوب.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن سوق أبوظبي العالمي يلتزم بالامتثال للمعايير الدولية، وبدورها، تحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على الحفاظ على إطار إشرافي ونظام تنفيذي قويين، وذلك لدعم التزام دولة الإمارات بتبادل المعلومات الضريبية الدولية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز الشفافية المالية.. و نشير هنا إلى أن الامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المشترك الخاصة بالتقارير الضريبية يعد أولوية قصوى بالنسبة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث يتوافق مع هدفنا المتمثل في دعم وتعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي، و أؤكد على التزامنا المستمر باتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد الممارسات التي تهدف إلى التحايل على التقارير الضريبية.

الامارات أبوظبي سوق أبوظبي العالمي مؤسسات مالية الإبلاغ المشترك التقارير المالية

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