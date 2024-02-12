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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

نسمة محجوب
نسمة محجوب

طرحت الفنانة نسمة محجوب، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "حبيتك" على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب. 

الأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع الأردني عبادة كيو، ومن إخراج إبراهيم عزت، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

حرصت نسمة، على الظهور فى الفيديو كليب بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء عيد الحب، كما ظهرت بأكثر لوك مختلف ومميز. 

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة من النشاط الفني حيث تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة كما أحيت عددا من الحفلات الغنائية وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات تحييها خلال الفترة القادمة. 

وتقول كلمات "حبيتك":..
قولى بحبك سمعهالى .. ده انت كل مابتقولهالى 
عينى بتقولك عيدهالى 
ده انت معاك
صدقت ان أنا فعلآ حبيت .. وبدأت أتخيل عيلة وبيت
ما انا أصلى لقدام بصيت
وأنا وياك
أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه .. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه
أول ما مشاعرى لحبك مالوا .. واول ما عينى لعينك قالوا
بحس بإيه
أيوه بعيشلك كل حياتي .. ده انت حبك بالنسبالى
هو الدنيا واحلى ليالى
بشوفها معاك
سيبنى حبيبي معاك ما خلاص .. لمست بقلبى معاك احساس
بينسينى الكون والناس 
وانا وياك
أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه .. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه
أول ما مشاعرى لحبك مالوا .. واول ما عينى لعينك قالوا
بحس بإيه

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