عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يبحث مع سفيرة المكسيك بالقاهرة سبل التعاون المشترك

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، السفيرة Leonora Rueda سفيرة المكسيك بالقاهرة، وEduardo Fragoso مسؤول الشؤون الثقافية والاقتصادية بالسفارة، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان في تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف، ويعد هذا اللقاء خطوة هامة في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر ودولة المكسيك، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فتح أبواب جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بكيفية التعاون المشترك ودعم سبل تعميق الاتصال بين الجامعات المكسيكية وجامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون في المجالات الثقافية والفنية، وأكدت المباحثات على أهمية المضي قدماً في تطوير ودفع العلاقات المشتركة لتشمل المزيد من أوجه التعاون في مجال الدراسات العليا وتوقيع بروتوكولات وتبادل طلابي.

وسرد قنديل تاريخ الجامعة وما تتميز به من برامج، إذ إن الدراسة بالعديد من الكليات تميل إلى الناحية التطبيقية بالإضافة إلى الطابع الأكاديمي، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به جامعة حلوان من خصوصية تتعلق بوجود تجمع من الكليات المتخصصة في مجالات الفنون والتربية والسياحة والخدمة الاجتماعية غير موجودة في الجامعات المصرية الأخرى، كما أن هذه الكليات تتصف بأنها من أعرق وأقدم الكليات على مستوى مصر والعالم العربي.

وبدورها، أشادت سفيرة المكسيك بالمستوى الرفيع الذي تحظى به الجامعة، وأهمية التعاون معها في عدة مجالات وتخصصات، ما يؤكد على ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والبحث العلمي.

وعلى هامش تلك الزيارة، تم اقتراح تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة حلوان والجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك.

Jobs Education البحث العلمي التعاون المشترك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

ترشيحاتنا

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث سير في ألمانيا قبل لقاء لايبزيج.. تفاصيل

مذبـ.حة القرن.. فتاة صغيرة تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

تعديلات الإجراءات الجنائية.. قرار عاجل لـ استئناف القاهرة بشأن تقرير الطعن

أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يتمسك بضم محمد صلاح

طلاقان ومشاكل بالجملة.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ