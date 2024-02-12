تجاوز الخط الأحمر.. أردوغان: الغرب يغض الطرف عن مــ.ــجازر نتنياهو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تجاوز الخطوط الحمراء كل يوم في حربه في قطاع غزة.

وقال أردوغان في كلمة له في ختام اجتماع الحكومة التركية اليوم الاثنين “منذ السابع من أكتوبر الماضي كل يوم تتجاوز إسرائيل خطاً أحمر”، مضيفًا أن الدول التي تقدّم الدعم لإسرائيل تمارس سياسة ازدواجية المعايير عبر دعمها بالسلاح.

وأكد “بدلًا من أن يوقف الرأي العام والدول المتقدمة إسرائيل يدعمها بالسلاح لارتكاب المجازر”، لافتًا إلى أن تركيا أفشلت مؤامرات عالمية ضدها.

وتابع الرئيس أردوغان قوله إن الغرب يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس في حين يغض الطرف عن مجازر نتنياهو.

ورحب الرئيس التركي بموافقة الولايات المتحدة على طلب بلاده شراء مقاتلات "إف 16".