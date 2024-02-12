تحذيرات في لندن من اجتياح عاصفة ثلجية لـ المملكة المتحدة

تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث "عاصفة ثلجية كبيرة في المملكة المتحدة خلال الأيام القادمة، وقد مما قد يتسبب في "مشاكل" خصوصًا بالمناطق الشمالية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية سيكون الطقس مشمسًا ورائعًا اليوم الاثنين 12 فبراير، إلا أن مكتب الأرصاد الجوية يحذر من "تحول شتوي" متوقع بعد منتصف الليل تقريبًا.

وتتوقع مؤسسة Exacta Weather "تحول الأمطار إلى ثلوج" خاصة في غرب اسكتلندا، وقد تمتد مؤقتًا إلى أجزاء من كمبريا ومنطقة "ليك ديستريكت" بالإضافة إلى مناطق شمالية أخرى إنجلترا بشكل عام.

وتشير توقعات "WX Charts" إلى احتمالية هطول الثلوج الليلة أو في وقت مبكر من صباح غد بنسبة تصل إلى 95%.

وقال جيمس مادن، متنبئ الطقس من Exacta Weather، على صفحته على فيسبوك: "سيتحول الطقس المتقلب غدًا إلى هطول ثلوج في بعض المناطق خلال فترة البرودة صباحًا ومساءً، وقد يصل تساقط الثلوج بشكل مؤقت إلى بعض المناطق المنخفضة الارتفاع."

وأضاف: "من المتوقع هطول زخات شتوية من الثلج أو البرد في أجزاء معينة من أيرلندا خلال هذا المساء، وخاصة في أجزاء من أيرلندا الشمالية حيث قد يتساقط الثلج أيضًا لفترة من الوقت."