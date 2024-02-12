عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: متظاهرو الكونغو الديمقراطية يستهدفون السفارات الغربية غضبا من رواندا

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

أطلقت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا الإطارات والأعلام الأمريكية والبلجيكية بالقرب من السفارات الغربية ومكاتب الأمم المتحدة في العاصمة كينشاسا، الغاضبين من انعدام الأمن في شرق الكونغو.

ويقول المتظاهرون، الذين ينتهزون تكتيكا جديدا باستهداف السفارات، إن الغرب يدعم رواندا المجاورة المتهمة بدعم تمرد حركة 23 مارس بقيادة عرقية التوتسي والذي يهدد تقدمه مدينة جوما الاستراتيجية في الشرق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ونفت رواندا هذه الاتهامات. وتقول الكونجو والحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبلجيكا ومجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن الجماعة المتمردة تستفيد من الدعم الرواندي.

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية بعد تعرض موظفي الأمم المتحدة ومركباتها للهجوم السبت الماضي، تجمعت مجموعات من المتظاهرين عند السفارتين الأمريكية والفرنسية ومكاتب بعثة الأمم المتحدة في الكونغو المعروفة باسم مونوسكو.

وقام البعض بإلقاء الحجارة محاولين كسر كاميرات المراقبة في أحد مكاتب سفارة الولايات المتحدة، بينما هتف آخرون "اتركوا بلادنا، لا نريد نفاقكم".

وقال بيبين مبيندو، الذي انضم إلى الاحتجاج، إن "الغربيين يقفون وراء نهب بلادنا، ورواندا لا تعمل بمفردها، لذا يجب عليهم مغادرة بلادنا".

وهلل المتفرجون عندما قام أحد المتظاهرين بإزالة علم الاتحاد الأوروبي من مدخل فندق كبير في وسط كينشاسا، وفقًا لمقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على منصة "إكس".

وقال فابريس مالومبا، سائق دراجة نارية شارك في المظاهرة أمام سفارة الولايات المتحدة: "المجتمع الدولي يظل صامتاً بينما يُقتل الكونغوليون؛ إنهم يمولون رواندا".

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في كينشاسا يوم الأحد. وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ممثليهم.

وقال الجنرال بليز مبولا كيليمبا ليمبا قائد شرطة كينشاسا لرويترز "كما ترون، نحن نضمن أمن السفارات الشريكة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا لاتفاقية فيينا".

وأدت عقود من الصراعات في شرق الكونغو بين عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي والموارد والهجمات الوحشية على المدنيين إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 7 ملايين.

متظاهرو الكونغو الديمقراطية السفارات الغربية رواندا حركة 23 مارس عرقية التوتسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ترشيحاتنا

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"

تعجيل صرف العلاوة والحافز| ماذا تعني قرارات البرلمان اليوم وما موعد تطبيقها؟

دعم المواطن.. الحكومة: لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ياسمين صبري تخطف الأنظار من الچيم

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ