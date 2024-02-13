العنكبوت الجرس الغواص.. يعيش تحت الماء ويتنفس بطريقة عجيبة

كما يوحي اسمه، يعيش عنكبوت الجرس الغواص بشكل كامل تقريباً تحت الماء، وهو العنكبوت الوحيد الذي يفعل ذلك.

ولكنه يحتاج للتنفس، لذلك يبقى على قيد الحياة عن طريق بناء جرس غوص - حيث ينسج شبكة بين نباتات المياه - ثم يحمل الهواء من السطح إلى شباكه باستخدام جسمه المشعر.

يقول كريج ماكادم، مدير الحفاظ في مؤسسة "Buglife" الخيرية للحشرات اللافقارية في المملكة المتحدة: "لقد طور هذا العنكبوت تكيفًا مذهلاً لهذه الحياة المائية.

يمتلك العنكبوت العديد من الشعيرات الطاردة للماء على جسده والتي تحبس الهواء من سطح الماء، ثم يقوم العنكبوت بغزل هيكل حريري حيث يشكل فقاعة هواء، يستخدمها بنفس طريقة جرس الغوص."

يتم توسيع الفقاعة حتى يتمكن العنكبوت من الدخول إليها، فيما تكون الحجرات الخاصة بالإناث ضعف حجم تلك التي يصنعها الذكور، حيث يحتاجنها لتكون بمثابة غرفة تمريض أيضًا.

ويتم تجديد الهواء في جرس الغوص بانتظام، ويحمل العنكبوت فقاعة ماء معه، مما يمنحه لونًا فضيًا.

حقائق مثيرة عن عنكبوت جرس الغوص:

الذكور أكبر وأثقل من الإناث، على عكس معظم العناكب.

تفضل الإناث التزاوج مع الذكور الكبار، على الرغم من المخاطر الكبيرة المتمثلة في احتمال أكلهم لها.

يمكن للذكور الكبار أن يأكلوا الإناث في ظاهرة تسمى "أكل جنس معاكس للقتل والتلتهم".

خلاصة:

يعتبر عنكبوت جرس الغوص مثالاً مذهلاً على تكيف الكائنات الحية مع بيئات مختلفة، و قدرته على بناء جرس غوص وبقائه على قيد الحياة تحت الماء يجعله كائنا فريداً يستحق الاكتشاف والتقدير.