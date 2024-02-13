عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العنكبوت الجرس الغواص.. يعيش تحت الماء ويتنفس بطريقة عجيبة

صدى البلد

كما يوحي اسمه، يعيش عنكبوت الجرس الغواص بشكل كامل تقريباً تحت الماء، وهو العنكبوت الوحيد الذي يفعل ذلك. 

ولكنه يحتاج للتنفس، لذلك يبقى على قيد الحياة عن طريق بناء جرس غوص - حيث ينسج شبكة بين نباتات المياه - ثم يحمل الهواء من السطح إلى شباكه باستخدام جسمه المشعر.

يقول كريج ماكادم، مدير الحفاظ في مؤسسة "Buglife" الخيرية للحشرات اللافقارية في المملكة المتحدة: "لقد طور هذا العنكبوت تكيفًا مذهلاً لهذه الحياة المائية. 

يمتلك العنكبوت العديد من الشعيرات الطاردة للماء على جسده والتي تحبس الهواء من سطح الماء، ثم يقوم العنكبوت بغزل هيكل حريري حيث يشكل فقاعة هواء، يستخدمها بنفس طريقة جرس الغوص."

يتم توسيع الفقاعة حتى يتمكن العنكبوت من الدخول إليها، فيما تكون الحجرات الخاصة بالإناث ضعف حجم تلك التي يصنعها الذكور، حيث يحتاجنها لتكون بمثابة غرفة تمريض أيضًا. 

ويتم تجديد الهواء في جرس الغوص بانتظام، ويحمل العنكبوت فقاعة ماء معه، مما يمنحه لونًا فضيًا.

حقائق مثيرة عن عنكبوت جرس الغوص:

الذكور أكبر وأثقل من الإناث، على عكس معظم العناكب.

تفضل الإناث التزاوج مع الذكور الكبار، على الرغم من المخاطر الكبيرة المتمثلة في احتمال أكلهم لها.

يمكن للذكور الكبار أن يأكلوا الإناث في ظاهرة تسمى "أكل جنس معاكس للقتل والتلتهم".

خلاصة:

يعتبر عنكبوت جرس الغوص مثالاً مذهلاً على تكيف الكائنات الحية مع بيئات مختلفة، و قدرته على بناء جرس غوص وبقائه على قيد الحياة تحت الماء يجعله كائنا فريداً يستحق الاكتشاف والتقدير.

عنكبوت الجرس الغواص عنكبوت الجرس العنكبوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. الأمير هاري يعود إلى بريطانيا لتحسين علاقاته بالملك تشارلز

أمريكية تعاني من نزيف دماغي بعد اعتقالها مخمورة

مصرع لاعب كرة صعقًا خلال مباراة بإندونيسيا | فيديو

العين حق.. شاب حطم رقما قياسيا عالميا ثم مات في حادث سيارة

زوجان يعثران على كنز لا يقدر بثمن صدفة.. تفاصيل

أكثر الأبراج سعادة في المال والحب خلال 2024| فيديو

مذيعة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها في كوخ الأسود

الملك تشارلز يظهر بمعنويات عالية بعد كسر صمته بشأن تشخيصه بالسرطان

ترشيحاتنا

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

أستاذ قانون يوضح الفرق بين عمليات الاتجار وحيازة العملة الصعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ