سفير تركيا بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر تهدف لزيادة التعاون بين البلدين

قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شين، إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تهدف لزيادة التعاون بين البلدين.

وأضاف موتلو شين في تصريحات لقناة "العربية"، أن تركيا تتواصل مع حركة حماس من أجل وقف النار في غزة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أنه سيجري زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث تكون غزة القضية الأهم.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "أتجه إلى مصر غداً بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مواضيع من ضمنها المجـ ازر الإسرائيلية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة".