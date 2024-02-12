عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

24 دولة تؤكد مشاركتها في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

صدى البلد

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ مارس المقبل.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة من 21 حتى 24 من مارس المقبل.

ضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كلًا من: 
كوت ديفوار – الكاميرون  قبرص - جمهورية الدومينيكان – إسبانيا – فرنسا – جورجيا – غانا – غينيا – الهند – العراق – الأردن – كينيا – مالدوفا – نيجيريا – بنما – بولندا – بورتوريكو – سيراليون – توجو – تركيا – أوغندا – اليمن - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن إقامة البطولة في شرم الشيخ يأتي في إطار دمج الرياضة مع السياحة، لإبراز أهم معالم مصر السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار مصطفى إلى أن التنسيق مستمر بين اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتخرج البطولة بأفضل صورة كعادة مصر في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

يذكر أن اللجنة البارالمبية قررت إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

موضوعات متعلقة

رسميا| 8 مارس موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث سير في ألمانيا قبل لقاء لايبزيج.. تفاصيل

أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يتمسك بضم محمد صلاح

أمم إفريقيا|جنوب إفريقيا يحصد الميدالية البرونزية بالفوز على الكونغو 6-5 بركلات الترجيح

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

منفردا في الصدارة| باير ليفركوزن يقسو على البايرن بثلاثية بالدوري الألماني

مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

اكتسح جيرونا برباعية.. ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

الصيام في شعبان.. هل يجوز طوال الشهر؟

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي

السياحة تدرس تنظيم قافلة مهنية مصرية لدولة الكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ