24 دولة تؤكد مشاركتها في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ مارس المقبل.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة من 21 حتى 24 من مارس المقبل.

ضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كلًا من:

كوت ديفوار – الكاميرون قبرص - جمهورية الدومينيكان – إسبانيا – فرنسا – جورجيا – غانا – غينيا – الهند – العراق – الأردن – كينيا – مالدوفا – نيجيريا – بنما – بولندا – بورتوريكو – سيراليون – توجو – تركيا – أوغندا – اليمن - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن إقامة البطولة في شرم الشيخ يأتي في إطار دمج الرياضة مع السياحة، لإبراز أهم معالم مصر السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار مصطفى إلى أن التنسيق مستمر بين اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتخرج البطولة بأفضل صورة كعادة مصر في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

يذكر أن اللجنة البارالمبية قررت إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.