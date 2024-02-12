ليك في الكيك.. أول تعليق من حمدي الوزير على إزالة إعلانه

علق الفنان حمدي الوزير، على إزالة إعلانه المنتشر في الشوارع تحت عنوان" ليك في الكيك"، بعد حالة الجدل التي أثارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمدي الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "عملت إعلان مع شركة حلويات وأنا خلصت شغلي ومعرفش حاجة عن الحملة الإعلانية وخطة التسويق".

وأضاف حمدي الوزير:" الإعلانات لم يتم إزالتها لكن يتم استكمال الحملة الإعلانية ".

وتابع حمدي الوزير:" أنا مصور الإعلان فيديو وسوف يتم طرحه قريبا عبر شاشات التليفزيون ".

وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان المثير للجدل، على أنه يحمل إيحاءات جنسية، خاصة أن البعض يعتبر هذه الصورة للفنان حمدي الوزير هي رمز التحرش الجنسي في مصر.