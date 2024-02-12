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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعال النيران في سيارة داخل نفق صلاح سالم بـ القاهرة | صور

حريق سيارة صلاح سالم
حريق سيارة صلاح سالم

نشب حريق في سيارة بنفق صلاح سالم في القاهرة، وانتقلت على الفور سيارة حماية مدنية للسيطرة على الحريق، حيث توقفت الحركة المرورية على طريق صلاح سالم بمحيط عمارات العبور بسبب اشتعال النيران في سيارة داخل نفق صلاح سالم.

اشتعال النيران في سيارة بنفق صلاح سالم في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باشتعال النيران في سيارة داخل نفق صلاح سالم بمحيط عمارات العبور، وعلى الفور انتقلت وحدات المرور وسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالانتقال تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة اشتعال النيران في سيارة تاكسي داخل نفق صلاح سالم في القاهرة بدون وقوع إصابات وجرى السيطرة على الحريق وإخماده وتسيير الحركة المرورية.

القاهرة طريق صلاح سالم حريق حركة المرور مديرية امن القاهرة

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