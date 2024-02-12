محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التعامل مع تداعيات انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والأستاذ إبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات إنهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بمدينة شربين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حرصا علي اروح المواطنين ، حيث تبين أن المنزل مكون من دور ارضي واول علوي تم سقوط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليا تماماً من السكان والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.

واوضح " مختار " بأنه لم يتم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصه والعامه وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية وإخلاء المنزل من السكان .

ووجه " المحافظ " لرئيس مركز ومدينة شربين بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه واصدار قرار إزالة فورية له لوجود خطورة داهمة وازالته علي الفور ونقل مخلفات الهدم من الموقع .

كما وجه "مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم .

وايضا وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فوريه لها واخلائها من المواطنين.

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