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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال الدقهلية: خطة توسعية للنهوض بصناعة الحرف اليدوية

صدى البلد

ناقش مجلس ادارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية برئاسة هشام فارزق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية الخطة التوسعية فى النهوض بالحرف اليدوية باعتبارها خط الدفاع الاول فى مواجهة حروب الجيل الرابع والتى تعتمد فى  استرايجتها على دحر قيم الانتاج الممثلة فى أداء العامل.

تم تشكيل مجموعة من شباب العمال لوضع جدولى مكانى وزمانى للاعداد لجدول الدورات المتخصصة فى الحرف اليدوية التى اعتمدها مجلس ادارة الاتحاد وتأتى فى مقدمتها " الأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوي والطرق على النحاس'.

وضع الاتحاد خطوات لتسويق المنتجات الوليدة من المصنعين المتدربين وتعتمد على اقامة المعارض على مستوى محافظة الدقهلية التى أصبحت قبلة للزائرين بعد التطور الهائل فى الخدمات والمنتجات الصناعية التى تتميز بها المحافظة فضلا عن اقامة المنصورة الجديدة التى صارت قيمة مضافة للمحافظة.

مجلس ادارة الاتحاد قرر انشاء صفحات على موقع"  التواصل الاجتماعى ' كرافد لتسويق تلك المنتجات اليدوية مستهدفين الجمهور بالداخل والخارج على أن تكون تلك الصفحة مصدر اشعاعى لتصدير العمالة الماهرة للخارج.

اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المحلى لعمال الدقهلية الحرف التقليدية كمنظومة "صناعة وطنية' خاصة أن  إنتاجها يلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة كما أن انضمام المصنعين الجدد الى التنظيم النقابى بالمحافظة سيجعلهم يتمتعون بكافة الخدمات التى يقدمها التنظيم العمالى.

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