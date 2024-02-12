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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد ..

يسرا ترد على انحياز فيلم ليلة العيد للمرأة

يسرا
يسرا

ردت الفنانة يسرا على الآراء التى تتهم فيلمها "ليلة العيد" بأنه ينحاز إلى المرأة بشكل أكبر  والذى عرض فى السينما وأثار حالة من الجدل.

قالت يسرا : الفيلم لا يقدم قهر المرأة فقط، أتصور أن الفيلم يقدم الظلم الذى تتعرض له المرأة والرجل أيضا، بالفعل هناك ظلم يقع على المرأة، ولكن أيضا هذا يمس الرجل، الذى أراه يظلم نفسه سواء بسبب العادات والتقاليد الخاطئة أو بسبب الفقر والجهل، والذى يدفع الطرفين للقهر والظلم، كما أن العمل يتناول مشاكل حقيقية بين الطرفين مثل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وختان الإناث.

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يسرا 

كشفت الفنانة يسرا عن سر موافقتها على فيلم "ليلة العيد"، والذى يعرض حاليا فى السينما من خلال شخصية "عزيزة" التى تعانى من قهر زوجها سيد رجب.

وقالت يسرا فى تصريح لصدى البلد: عندما عرض على الفيلم، وجدت نفسى أمام عمل يحمل عديد من القضايا المهمة التى تخص المرأة والرجل، وخاصة المرأة التى تتعرض الى القهر من المجتمع والرجال.

وأضافت أن المؤلف أحمد عبد الله استطاع أن يناقش عديد من القضايا فى عمل واحد بشكل سلس وبسيط، ودون تعقيد، وهو ما جذبنى فى السيناريو المكتوب بشكل جيد، وكل قضية بالفيلم مكتملة الأركان وغير مبتورة، فضلا عن أن هناك انسيابية فى الكتابة، والتى تتعلق بترابط هذه القضايا ونسجها بشكل محبوك.

وأوضحت أن المخرج سامح عبد العزيز استطاع أن يعبر عن هذه القضايا بصورة جيدة تجعل المشاهد للعمل منتبه منذ البداية وحتى نهاية الفيلم، وكان حريصا على عدم الوقوع فى الرتابة أو التطويل أو تقديم مشاهد تؤذى عين المشاهد، وربط المشاهد بمصائر أبطال الفيلم حتى النهاية، فهو لديه إحساس رائع فى التعامل مع تجسيد المشاهد الشعبية.

الفنانة يسرا المخرج سامح عبد العزيز سامح عبد العزيز فيلم ليلة العيد يسرا

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