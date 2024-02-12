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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 50 جنيها.. استخرج قسيمة زواج جديدة من الماكينة في الشارع

صدى البلد

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق"  ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية

ويقدم موقع صدى البلد  خدمة كيفية استخراج  قسيمة زواج، من ماكينات الاحوال المدنية، وتبلغ قيمة استخراج شهادة الميلاد 50 جنيهاً .

أماكن ماكينات استخراج قسيمة زواج

حددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى وهى:

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

خطوات استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات للتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة زواج خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة زواج بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما هو مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة قسيمة زواج جديدة فى أقل من دقيقة واحدة.

مصاريف استخراج قسيمة زواج من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية التابعة للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، 50 جنيها يتم سدادها نقدياً بالماكينة.

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