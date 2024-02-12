جنح عابدين تستكمل محاكمة نصاب العملات الأجنبية

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم، جلسة محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب.

كما أقر المتهم بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.