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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسى، و5 آخرين ، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو وذلك اعتبارًا من ٢٠٢٤/١/١ واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولايترتب عليه أى آثار قانونية ، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد.

وذكرت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضون، وتضاف إلي جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أصدر قرارًا بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو .

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