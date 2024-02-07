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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

للذكور.. مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024

مواعيد تقديم وظيفة
مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024

مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024 والتي أعلنت النيابة العامة عن قبولها طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة 2024، وذلك لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2023، كما حددت مواعيد سحب وتقديم الملفات الخاصة بـ وظيفة معاون نيابة عامة 2024.

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مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024

وعن مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024 تستقبل النيابة العامة خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2023 من الذكور، حتى غدا الخميس 8 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، على أن يتم استقبال الخريجات من يوم 10 فبراير وحتى يوم 15 فبراير لسحب الملفات من مكتب تعيينات النيابة العامة.

وتتضمن مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024، تلقي الملفات من الذكور خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2023 من يوم 17 فبراير وحتى يوم 22 فبراير، ومن خريجات الكليات من يوم 28 فبراير وحتى يوم 7 مارس، بشروط تقديم المستندات كاملة وأن يكون الطالب حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وألا يقل سنه عن 30 عاما.

مواعيد تقديم ملفات النيابة العامة 2024

وحددت النيابة العامة مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024 للذكور خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2023، حيث تستقبل النيابة الخريجين من الذكور يوم 17 فبراير لخريجي جامعات القاهرة والإسكندرية وفاروس والأكاديمية البحرية ذكور، ويوم 18 فبراير لخريجي جامعة عين شمس والمنصورة والجامعة الألمانية ذكور، ويوم 19 فبراير لخريجي جامعات أسيوط والزقازيق وبنها والبريطانية ذكور.

كما تم الإعلان عن مواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024، حيث تتلقى النيابة ملفات التقديم من خريجي جامعات بني سويف والمنوفية وبورسعيد والسادات ذكور يوم 20 فبراير، وخريجي جامعات سوهاج والمنيا وأسوان والفيوم ذكور يوم 21 فبراير وخريجي جامعات جنوب الوادي ودمياط والأزهر فرع دمنهور يوم 22 فبراير، وخريجي جامعات الأزهر فروع أسيوط وطنطنا وتفهنا يوم 24 فبراير.

مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة عامة

كما أفادت النيابة بمواعيد تقديم وظيفة معاون نيابة عامة 2024 حيث تتلقى ملفات خريجي جامعة طنطا وجامعة حلوان وجامعة الأزهر بالقاهرة يوم 25 فبراير، وخريجي كلية الشرطة يوم 26 فبراير، وتم تحديد يوم 27 فبراير للتخلفات والجامعات الأخرى.

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