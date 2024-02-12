قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر محمد سامي

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس البلوجر محمد سامي 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لإتهامه بنشر أخبار كاذبة على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الإجتماعي فيسبوك.

تفاصيل حبس البلوجر محمد سامي

واتهمت جهات التحقيق المختصة البلوجر محمد سامي بنشر أخبار كاذبة بعدما أذاع عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك تعرضه للسرقة والاعتداء من قبل أشخاص على الطريق الدائري.

وقال المحامي سامح سمير دفاع البلوجر محمد سامي، أن الواقعة مر عليها 6 أشهر حيث كان البلوجر محمد سامي على الطريق الدائري برفقة زوجته الحامل واعترض طريقه مجموعة من الأشخاص لسرقته.

وتابع دفاع البلوجر محمد سامي، أن البلوجر حاول الهروب منهم وبالفعل تمكن من ذلك وبعدها قام بالظهور في لايف على الفيسبوك استغاث فيه من الاعتداء عليه، ثم قام بمسحه فور اتصاله بالنجدة.

وأكمل دفاع البلوجر محمد سامي، أن النجدة حضرت إلى البلوجر وقامت بتفتيش المكان ولم يكن هناك كاميرات مراقبة في موقع الحادث ثم تم ضبطه لإذاعة أخبار كاذبة.