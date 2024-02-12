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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفته من أسرته.. قرار عاجل ضد مدمنة أنهت حياة طفل بسبب المخدرات

متهمة - ارشيفية
متهمة - ارشيفية

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو عضو مجلس القضاء الأعلى ، جلسة 26 فبراير الجاري أولي جلسات محاكمة المتهمة "د.م" لارتكابها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنه بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتل طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام في القاهرة.

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تفاصيل المحاكمة 

أحالت النيابة العامة في القاهرة المتهمة الي محكمة الجنايات "محبوسة" بأنها في محافظة القاهرة أوعز لها شيطانها كونها مدمنه وبسبب حاجتها في شراء المخدرات خطفت طفلين من والدتهما فساومتهم علي شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر" ، ومع رفض أهلية المجني عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهم وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر .

و توصلت تحريات مباحث البساتين بمديرية أمن القاهرة الي صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وان الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة التي قررت حبسها علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفتها ومع انتهاء التحقيقات أمرت باحالتها الي المحاكمة الجنائية باتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل مقترنه بجريمة الخطف .

القاهرة استئناف القاهرة المحاكمة الجنائية شراء المخدرات محافظة القاهرة

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