طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

كشف القائمون على فيلم "درويلة" للنجمين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وآخرين والذى يعرض آنذاك بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، عن استكمالهم للحملة الدعائية والترويجية له بطرح أحدث أغانى العمل بالتزامن مع عرضه والتي تحمل اسم "طلبت كده" وهى ديو غنائي تجمع بين كل من المطربان دياسطي ومعجزة على خطى موسيقى الراب السريع.

وكشف دياسطى بأن أغنيه "طلبت كده" تكشف الروح الحلوة التي سادت في “اللوكيشن” بين كاست العمل ككل بظهورهم في إطار مبهج مزين بالسعادة والأخوة التي تجمع بينهم جميعاً.

جدير بالذكر بأن كليب "طلبت كده" من غناء وكلمات دياسطى ومعجزة، وألحان دياسطى، وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير "ديكستر".

يذكر أن فيلم "درويلة" طرح الأسبوع الماضي فى دور العرض السينمائي وبعد طرحه بساعات قليلة، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها موقع التدوينات "X" وأيضا موقع "فيس بوك" وذلك لتفاعل بعض الجمهور معه الذين شاهدوا الفيلم.

ويشار إلى أنه احتفل صناعه، بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كلا من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، والمؤلف عبد الرحمن فتحى والمنتج والمؤلف محمد دياسطى وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح درويلة الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يضم نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.