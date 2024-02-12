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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الشوباشي يروي بداياته في العمل الصحفي .. فيديو

الشوباشي
الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي: "نشأت في بيت مهتم بالثقافة والفكر، وكان حلمي في الصغر أن أكون مهندسا لأشارك في مشروع السد العالي، لكني كنت ضعيفا في الرياضيات والهندسة بشكل عام، ولم أحقق مجموعا كبيرا في الثانوية العامة حتى ألتحق بكلية الهندسة، وكان والدي يمنحني حرية الاختيار حول مستقبلي، ولكن يخبرني دائما أننا عائلة لها ميول أدبية وفكرية".

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "التحقت بكلية الآداب قسم لغة فرنسية، والتعمق في تعلم اللغة الفرنسية فتح أمامي كافة المجالات، ثم التحقت بالعمل داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكان دوري حينها هو كتابة الأخبار باللغة الفرنسية، وأخبرني شقيقي يوما ما أن الكاتب الصحفي إبراهيم عامر بمجلة المصور طلب منه شخصا يجيد اللغة الفرنسية، من أجل العمل بمجلة تصدر بالفرنسية".

وواصل: "كان مجلة Images هي بداية عملي في الصحافة المكتوبة، وأتذكر جيدا أول شخص التقيت به ليعلمني أساسيات العمل في المجلة، وهو الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين،  ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجلة المصور، وصولا إلى العمل في منظمة اليونسكو بباريس لمدة 5 سنوات، ثم قدمت استقالتي من كل هذه الأماكن من أجل العمل بجريدة الأهرام".

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