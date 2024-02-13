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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشرقاوي: مستعدين نلبس الأفارولات في أي وقت للدفاع عن مصر

أحمد الشرقاوي عضو
أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إسرائيل تسعى لإضعاف مصر وجعلها في موقف المُدافع دائما، موضحا أن مصر محاطة بالمخاطر  والمؤامرات من جميع الاتجاهات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي" أنه على أن المصريين أن يقفوا صفا واحدا للحفاظ على الأمن القومي، ودعم ومساندة جيشهم، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

مصر قوية وصابرة

وأضاف الشرقاوي، أن مصر قوية وصابرة وصبرها لم يكن ضعف، بل هو قوة، وهو معلوم للجميع، لذلك فإنه لابد للجميع في منطقة الدول العربية أن يكونوا على قدر المسئولية وداعمين لمصر في موقفها .

وأكد الشرقاوي، أنه لا يوجد استقرار في المنطقة بدون مصر، فمصر لن تنتهي، لذلك فإن جاهزين لكل السيناريوهات، كشعب وسياسيين، للدفاع عن مصر والقضية الفلسطينية ومستعدين لارتداء الأفرولات في أي وقت.

وأشار الشرقاوي، أن اتفاقية كامب ديفيد الذي التزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة ، رفضها المصريين، وذلك لأن العدو الصهيوني سيظل عدو مهما مر التاريخ.

مصر الحوار الوطني إسرائيل الحكومات المصرية القضية الفلسطينية

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