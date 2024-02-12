قصواء الخلالي: إسرائيل تحمل مصر فشلها.. وتعاملنا مع الأزمة عقلاني

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الجميع يسخر من خيبة إسرائيل العسكرية، وفشلها الذريع من عدم تحقيق أي من أهدافها حتى الآن سواء القضاء على حماس أو تحرير الأسرى.



وتابعت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي"، أن اسرائيل تحمل فشلها للدولة المصرية وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة.



وكذبت الخلالي ادعاءات تخاذل مصر مع القضية الفلسطينية، معقبة:" الدولة المصرية لا تغفل عن أي تطورات، ولكن نتعامل برشد وعقلانية.

وأشارت إلى أن النتائج المترتبة على العدوان الإسرائيلي على رفح لن تمنح الكيان الصهيوني الاستقرار الأمني أو السياسي، مضيفة:" ندافع باستمرار عن سلامنا وأمننا ولسنا دعاة حرب ولكنها أحد السيناريوهات المطروحة".



واختتمت:" كل الاحترام لخطاب الدولة المصرية في ضبط النفس وإعلان جاهزيتها لكافة السيناريوهات ضد الأزمة".